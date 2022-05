Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unfall verursacht und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen (03.05.2022)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, auf der Bundesstraße 34 zwischen Bodman und Stahringen ereignet hat. Ein 35-jähriger Ford Focus-Fahrer war hinter einem Fiat einer 20-jährigen Frau auf der B34 von Bodman in Richtung Stahringen unterwegs. Als der 35-Jährige den Fiat überholte und sich beide Autos auf gleicher Höhe befanden, bog ein bislang unbekannter Autofahrer aus einem Grundstück nach links auf die Bundesstraße ein. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Ford-Fahrer nach rechts aus und kollidierte dabei seitlich mit dem Fiat der jungen Frau. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der auf die Bundesstraße einfahrende Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um ein weißes Auto, vermutlich einen SUV, gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

