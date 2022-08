Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw überschlagen, brennender Toaster, Fahrradfahrer gestreift, Unfallflucht-Zeugen gesucht

Aalen

Aalen: überschlagener Pkw

Die 18-jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Pkw VW am Samstag gegen 02:20 Uhr die Ulmer Straße von der Hochbrücke kommend in Richtung Unterkochen. Nach der Hochbrücke kam sie in einer leichten Linkskurve aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Straßenlaterne, streifte im weiteren Verlauf eine Hauswand und überschlug sich. Der Pkw VW kam nach ca. 130 Meter nach dem ersten Aufprall wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 18-jährige blieb unverletzt. Der 19-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 17.000.- Euro.

Schwäbisch Gmünd: brennender Toaster, Feuerwehr im Einsatz

Aufgrund unbekannter Ursache fing in der Fichtestraße ein in der Steckdose eingesteckter Toaster am Freitag gegen 19:18 Uhr an zu brennen. Glücklicherweise bemerkte dies ein Hausmitbewohner und löschte sofort den Brand. Die Wohnungsinhaber waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die FFW Lindach rückte vorsichtshalber mit einem Löschfahrzeug und 9 Einsatzkräften an. Der entstandene Sachschaden in der Küche beläuft sich auf ca. 5.000.- Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer gestreift

Am Freitag gegen 17:35 fuhr der 58-jährige DB-Fahrer aus der HEM Tankstelle in der Reutestraße heraus um seine Fahrt in der Güglingstraße fortzusetzen. Dabei erfasste er seitlich den 39-jährigen Fahrradfahrer, der aus dem Industriegebiet kommend, in Richtung Kreisverkehr ordnungsgemäß auf dem gekennzeichneten Radweg fuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils 200.- Euro.

Aalen: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Am Freitag in der Zeit von 07:50 Uhr bis 16:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz hinter den Skateranlagen in der Alten Heidenheimer Straße geparkter Pkw BMW an der vorderen rechten Seite beschädigt. Vermutlich handelte es sich bei dem Verursacher um einen roten Pkw, da entsprechende Lackantragungen sichergestellt wurden. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361-5240, zu melden.

