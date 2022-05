Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leiter auf Fahrzeug geworfen

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Die Eisenacher Polizei führt derzeit Ermittlungen aufgrund einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter warf am 11.05.2022, gegen 12.00 Uhr eine Leiter auf einen geparkten Opel in der Straße "Am Thalberg". Der Hintergrund der Tat ist aktuell unklar, der Schaden am Fahrzeug wurde auf ca. 3.000 Euro beziffert. Es werden Zeugen gesucht, Hinweise nimmt die PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0110873/2022) entgegen. (db)

