Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung und Diebstahl - Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte machten sich zwischen gestern Nachmittag, gegen 17.00 Uhr und heute Morgen, gegen 05.45 Uhr an der Grundschule "Am Stollen" in der Bergrat-Voigt-Straße zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten augenschlich die Fassade der Turnhalle und verursachten dabei einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Weiterhin wurde sich zu den Gartenhütten auf dem Schulhof gewaltsam Zugang verschafft und aus dem Inneren zwei Tretroller (schwarz-grün der Marke Olifu) im Wert von ca. 400 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und im besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0110327/2022 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden. (db)

