Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletzter Person

Amt Wachsenburg/Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 15.40 Uhr in der Neudietendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf den Mitsubishi eines 20-Jährigen auf. Hierbei verletzte sich eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im Mitsubishi leicht, sie wurde medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro, der Mitsubishi musste letztlich abgeschleppt werden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell