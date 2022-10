Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Randale im Taxi - Frau greift Fahrer und Polizeibeamte an - Ingewahrsamnahme - Blutprobe - Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Montag, 24. Oktober 2022, 21:30 Uhr

In einer Ausnüchterungszelle endete am Montagabend eine Taxifahrt für eine 29-jährige Düsseldorferin. Die Frau hatte einen Taxifahrer und später Polizeibeamte attackiert. Ihr wurden Blutproben entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen nahm der Taxifahrer die 29-Jährige als Fahrgast im Stadtteil Oberkassel auf, um sie nach Düsseldorf Gerresheim zu bringen. Während der Fahrt geriet die offenbar stark alkoholisierte Frau aus bislang unbekannten Gründen zunehmend in Rage. Als sie während der Fahrt von innen gegen die Windschutzscheibe trat, hielt der Taxifahrer sofort Am Wehrhahn am Straßenrand an. Außerhalb des Wagens schlug und trat die Beschuldigte nicht nur auf den Fahrer, sondern auch auf dessen Taxi ein. Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten wurden ebenfalls von der 29-Jährigen attackiert. Sie schlug einer Beamtin unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Als ein Polizist eingreifen wollte, spuckte sie diesem in das Gesicht. Da die Angreiferin nicht zu beruhigen war, wurde sie vor Ort gefesselt und in Gewahrsam genommen. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnahm ihr ein Polizeiarzt zwei Blutproben. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Polizistinnen und Polizisten ein. Die Ermittlungen dauern an.

