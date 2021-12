Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch ins Horst-Eckel-Haus

Kusel (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Samstag, 11:00 Uhr, bis Montagmorgen, 06:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Horst-Eckel-Haus der Kreisverwaltung Kusel in der Lehnstraße. Hierbei wurde ein Fenster aufgehebelt und in der Folge in vier Büroräume einge- brochen. Es wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Eine Zeugin konnte am Montagmorgen gegen 03:30 Uhr in Tatortnähe drei Männer beobachten, die sich verdächtig verhielten. Die Personen waren ca. 30 Jahre alt, trugen Mundschutz und zwei waren mit je einem grauen Mantel bekleidet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Kusel bittet um weitere Hinweise unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de |pikus

