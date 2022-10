Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfall in Hoteltiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend forderte ein Unfall in einer Hoteltiefgarage eine leicht verletzte 58 Jahre alte Frau sowie einen Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Die Frau wollte gemeinsam mit ihrer 80-jährigen Beifahrerin mit einem Hyundai in die Tiefgarage in der Gerlinger Straße einfahren. Vermutlich hatte sie den PKW nicht nahe genug an den Ticketautomaten heran rangiert und konnte diesen aus dem Fahrzeug heraus nicht erreichen. In der Folge öffnete sie die Autotür und lehnte sich hinaus. Mutmaßlich löste sie aufgrund dessen die Bremse und der Hyundai setzte sich in Bewegung. Die 58-Jährige wurde zwischen Autotür und Fahrzeug eingeklemmt, während der PKW gegen die Tiefgaragenwand stieß, das Garagentor durchbrach und im weiteren Verlauf auch noch mit zwei geparkten Autos kollidierte. Ersthelfer befreiten die Fahrer schließlich aus dem Hyundai. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um sie.

