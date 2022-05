Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Motorradfahrer erleidet Verletzungen

Abgelenkt war ein Mann am Montag in Kanzach.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad in der Dürnauer Straße. Dabei ließ er sich wohl von einem Radfahrer ablenken und übersah ein parkendes Auto samt Anhänger. Er fuhr in das Gespann hinein und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der BMW und dem Anhänger auf etwa 12.000 Euro.

Die Polizei informiert: Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

