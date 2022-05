Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruchsspuren an Fenster und Tür

Am Samstag oder Sonntag war ein Unbekannter in Ulm zu Gange.

Ulm (ots)

Zwischen 17.30 Uhr und 16 Uhr war ein Unbekannter in der Rothstraße aktiv. Der Täter überwand zunächst den Zaun und gelangte so auf das Gelände. Dort ging er dann zur Tür auf der Terrasse und zu einem Fenster des Hauses. Beides versuchte er aufzuhebeln. Dies misslang ihm offensichtlich, so dass er flüchtete, ohne im Gebäude gewesen zu sein und ohne Beute. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Ulm (0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Übliche Fenster bieten in der Regel kaum Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache mechanische Sicherungen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Türen, aber auch Fenster, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster/

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

