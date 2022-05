Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Motorradfahrer verliert Kontrolle

Am Montag erlitt ein Kradlenker Verletzungen nach einem Unfall bei Blaustein.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 9.30 Uhr. Der 23-Jährige fuhr von Blaustein in Richtung Wippingen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki. Er kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Leitplanke. Das Motorrad wurde von dort abgewiesen und kam auf der Straße zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen mit unbekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper barg das Motorrad. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3.500 Euro.

