Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gestohlenes S-Pedelec wieder aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagabend stahl ein Unbekannter in der Weidenstraße ein weißes S-Pedelec des Herstellers "Stromer", welches verschlossen vor einem dortigen Restaurant abgestellt wurde. Am nächsten Morgen ortete der Hersteller das hochwertige Zweirad im Bereich der Bessemerstraße im Stadtteil Schinkel und informierte die Polizei. Die Beamten machten sich auf den Weg und stellten das unbeschädigte Fahrrad im Bereich eines Spielplatzes fest. Sie nahmen das gestohlene Rad anschließend mit zur Dienststelle, wo es noch am Mittag an seinen Eigentümer ausgehändigt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bessemerstraße gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327 -3203 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell