Polizei Düren

POL-DN: Feuer am Vereinsheim

Aldenhoven (ots)

In Siersdorf brannten in den frühen Morgenstunden Mülltonnen an einem Vereinsheim. Ebenso brach Feuer an zwei Gebäudezugängen aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 04:55 Uhr brannte es an dem Vereinsheim, welches in Siersdorf am Sportplatz "Im Schleidener Tal" liegt. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht und festgestellt, dass an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen war. Hinter dem Gebäude hatten mehrere Mülltonnen gebrannt, im vorderen Bereich stand eine Überdachung in Flammen und auch neben der Tür zur Umkleide, fanden sich Brandspuren. Die Polizei beschlagnahmte den frei zugänglichen Brandort und sicherte vor Ort Spuren. Die zuständigen Ermittler gehen von Brandstiftung aus und bitten mögliche Zeugen, die rund um das Vereinsheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell