POL-OG: Baden-Baden - Polizeibeamte beleidigt

Baden-Baden (ots)

Wegen Beleidigung von Polizeibeamten am Montagabend muss sich ein 30-jähriger Mann verantworten. Dieser geriet gegen 20:40 Uhr während einer Personenkontrolle in der Lichtentaler Straße wegen eines Corona-Verstoßes in Rage, beleidigte die Beamten und weigerte sich gegenüber diesen trotz mehrfacher Aufforderung den Mindestabstand einzuhalten sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Ordnungsverstöße werden ebenso zur Anzeige gebracht.

/cw

