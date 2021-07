Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reitstall

Jülich (ots)

Ein Reitstall im Ortsteil Bourheim war am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrechern.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen näherten sich der oder die Unbekannten von der Rückseite des Hofes in der Straße "Zur Burg". Dazu wurden Sperrpfosten an einem Feldweg entfernt, um mit einem Fahrzeug anzufahren. Nach der Beschädigung eines Zaunes und der gewaltsamen Öffnung von Türen und Toren wurden aus dem Inneren des Reitstalls diverse Dinge entwendet. Dazu zählen unter anderem insgesamt sechs Kutschen, 15 Trensen und Halfter sowie ein Quad. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an diesem das Kennzeichen JÜL-JA 44 angebracht. Es muss davon ausgegangen werden, dass das Diebesgut mit einem großen Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Reitstall nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

