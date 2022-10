Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Frau bei Raubüberfall auf Tankstelle schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 43 Jahre alte Frau am frühen Donnerstagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie Opfer eines Raubüberfalls geworden war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge betraten zwei noch unbekannte Täter gegen 05:15 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Friedrichstraße im Ludwigsburger Osten. Während einer der beiden die 43-Jährige festhielt, entwendete der andere einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Anschließend soll es zu einem Gerangel gekommen sein, bei welchem die Frau mutmaßlich von einem Messer, welches einer der Täter mitführte, verletzt wurde. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung der Straße "Riedle". Einer der beiden soll einen dunklen Teint haben. Er soll etwa 185 cm groß sein und trug eine dunkelgrüne Jacke, eine graue Hose und helle Turnschuhe. Der zweite Täter soll einen hellen Teint haben und etwa 175 cm groß sein. Er war dunkel gekleidet. Beide waren während der Tatausführung maskiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

