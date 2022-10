Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall mit 22.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Roßbergstraße in Kornwestheim. Vermutlich blieb ein 77 Jahre alter Mazda-Fahrer, der gegen 16.45 Uhr die Roßbergstraße entlang fuhr, mit seinem rechten Fuß an der Fußmatte hängen, worauf er versehentlich das Gaspedal betätigte. Hierauf stieß er gegen einen am Straßenrand geparkten Toyota Auris und schob im weiteren Verlauf diesen Toyota, einen Mercedes, einen Anhänger und einen Toyota Yaris zusammen.

