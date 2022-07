Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:26 Uhr verursachte ein 22-jähriger Mann aus dem Umland alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Straße Am Strandbad. Der BMW-Fahrer stieß alkoholbedingt gegen zwei geparkte Pkw's und konnte durch ein Streifenteam an der Unfallstelle angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall außerdem an der Hand und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An dem BMW des jungen Mannes entstand Totalschaden. An den geparkten Pkw's ist ein Schaden von mindestens 2000 Euro entstanden. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern, dürfte aber bei mindestens 42.000 Euro liegen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Aufgrund einer Wunde an der Hand wurde der junge Mann in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

