POL-PDLU: Körperverletzungsdelikte auf dem Strandbadfest

Frankenthal (ots)

Während des Strandbadfests in Frankenthal kam es in der Nacht auf den 16.07.2022 gegen 00:30 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei jungen Frauen. Aufgrund eines ehemaligen Lebensgefährten beider, seien diese in Streit geraten, welcher zur Folge hatte, dass diese sich gegenseitig angriffen. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden die zwei Frauen leicht verletzt, mussten jedoch nicht weiter behandelt werden.

Kurz zuvor kam es auf dem Strandbadfest ebenfalls zu Streitigkeiten zwischen zwei größeren Gruppen von jungen Männern. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde zunächst eine Person bedroht, bevor sich der Streit vor den Eingang des Fests verlagerte. Aus einer der beiden Gruppen warf sodann ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche nach einem der Beteiligten, sodass sich dieser leicht am Arm verletzte. Eine weitere bislang unbekannte Person schlug einem 20-jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Diese Person sei ca. 1,85m-1,90m groß gewesen, habe kurze dunkle Haare gehabt und ein weißes Unterhemd, sowie ein schwarzes Hemd und eine dunkle Hose getragen. Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Situation mussten der Eingangsbereich, sowie der Vorplatz des Strandbads geräumt werden. Der weitere Verlauf des Festes verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

