Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheime

Römerberg (ots)

In der Nacht vom 14.07.22 auf den 15.07.22 brachen bisher unbekannte Täter in das Vereinsheim des FV Berghausen und des Angelsportvereins in der Große Hohl in Römerberg ein. Die bisher unbekannten Täter hebelten die Eingangstüren auf und verschafften sich so Zutritt zu den Objekten. Dabei wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. In beiden Vereinsheim wurde die Trinkgeldkasse sowie Alkoholika entwendet. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 800EUR

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell