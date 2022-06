POL-HX: Telefonbetrüger in Brakel erfolgreich

Beverungen (ots) - In Beverungen ist am Freitag, 24. Juni, an einem geparkten Audi ein Schaden von mehr als 1000 Euro entstanden. Da der Verursacher den Schaden nicht gemeldet hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein dunkelgrauer Audi A4 Avant parkte von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr auf einem Parkstreifen der Straße Zum Osterfeld in Richtung Am Weseranger ungefähr in Höhe eines Gartencenters. Die Fahrerin bemerkte gegen 13 Uhr einen Schaden im Frontbereich des Fahrzeugs und ...

