Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Beverungen

Beverungen (ots)

In Beverungen ist am Freitag, 24. Juni, an einem geparkten Audi ein Schaden von mehr als 1000 Euro entstanden. Da der Verursacher den Schaden nicht gemeldet hat, sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein dunkelgrauer Audi A4 Avant parkte von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr auf einem Parkstreifen der Straße Zum Osterfeld in Richtung Am Weseranger ungefähr in Höhe eines Gartencenters. Die Fahrerin bemerkte gegen 13 Uhr einen Schaden im Frontbereich des Fahrzeugs und meldete dies der Polizei. Der Frontschaden war mutmaßlich beim Ein-/ Ausparkten oder Rangieren eines anderen Fahrzeugs entstanden. Ob an dem Verursacher-Fahrzeug ein Schaden entstanden war, steht nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell