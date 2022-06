POL-HX: Mountainbike-Fahrer verletzt

Höxter (ots) - In einem Wohngebiet der Stadt Höxter ist eine Katze angeschossen und verletzt worden, so dass sie tierärztlich behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 22. Juni, zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, in der Umgebung der Lönsstraße in Höxter. Die Katze gehört einer 36-Jährigen, die in der Lönsstraße wohnt. Kurz vor 17 Uhr kam die Katze von einem Freigang ...

