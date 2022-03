Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfall auf winterglatter Fahrbahn + gefälschte Dokumente vorgezeigt + Reifen zerstochen

Eschenburg-Hirzenhain Bahnhof: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Heute Morgen (16.03.2022), um 05:20 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Renault auf der Landesstraße 3042 von Hirzenhain kommend in Richtung Oberscheld. In einer Rechtskurve verlor der Megane-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Renault, kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet in die dortige Böschung und überschlug sich. Das Auto kam auf den Rädern zum Stehen. Der aus Steffenberg stammende Fahrer musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem total demolierten Megane geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Eine Ersthelferin hielt in Folge des Unfalls ihr Auto an und schaltete das Warnblinklicht an ihrem weißen VW an. Ein ebenfalls in Richtung Dillenburg fahrender Seat-Fahrer bemerkte den weißen Tiguan und bremste seinen Seat ab. Der Seat rutsche auf der glatten Fahrbahn in den VW. Die 27-jährige VW-Fahrerin, die gerade im Begriff war, aus ihrem Auto auszusteigen, wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Bergungsarbeitern war die Fahrbahn bis 07:25 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtunfallschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ehringshausen: gefälschte Dokumente vorgezeigt

Polizisten kontrollierten bereits am 08.03.2022 einen Ford-Fahrer in der Kölschhäuser Straße. Gegen 12:00 Uhr viel den Beamten der offensichtlich nicht versicherte rote Mondeo Kombi auf, woraufhin die Kontrolle des Fahrers erfolgte. Der jordanische Fahrer legte Dokumente vor, die sich als ungültig erwiesen. Neben seinem Führerschein, der offenbar eine Totalfälschung war, zeigte sich auch sein Aufenthaltstitel als ungültig. Der aus Jordanien stammende Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Es werden Verfahren wegen des illegalen Aufenthaltes, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen des illegalen Aufenthaltes und Urkundenfälschung eingeleitet. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der Ford-Mondeo Fahrer eine Sicherheitsleistung von 3.000 Euro hinterlegen. Zudem machten die Ordnungshüter eine Mitteilung an das Zollamt, da der Angehaltene im Verdacht steht, einer illegalen Beschäftigung nachzugehen.

Aßlar - Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen die beiden hinteren Reifen eines Golfs. Der schwarze VW stand auf dem Parkplatz neben des Billiard Pub im Walbergraben. Der Schaden am Golf wird mit 500 beziffert. Wem sind gestern Abend (15.03.2022), zwischen 20:30 Uhr und 23:30 Uhr, Personen aufgefallen, die in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen könnten? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

