POL-LDK: Unfallflucht am Lidl + Kontrollen auf der B 255 + Alkoholtest zeigt über zwei Promille + Plane aufgeschlitzt + Sitze aus Golf ausgebaut

Eschenburg-Wissenbach: Unfallflucht am Lidl

Eine 21-Jährige parkte ihren Hyundai gestern Abend (14.03.2022) auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Im Seifen". Links neben ihr stand ein orangefarbener Kombi. Bei Ausparken stieß dieser offensichtlich, mit der nicht ganz verschlossenen Beifahrertür, gegen den hinteren linken Radkasten des silbernen Hyundai Getz der 21-Jährigen und verursachte Schaden einen 250 Euro teuren Schaden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem Fahrer des orangenen Kombis geben? Er soll schwarze Haare haben, seine blonde Beifahrerin hatte offenbar ein Baby dabei. Wem ist der Kombi um 18:25 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Hörbach: Kontrollen auf der B 255

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes kontrollierten am vergangenen Donnerstag (10.03.2022) auf der Bundesstraße 255 in Fahrtrichtung Herborn. Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr hielten die Ordnungshüter 38 Lkws auf dem Parkplatz in Höhe Hörbach an. 12 Lkws wurden beanstandet. Bei 6 Brummis war die Ladung nicht richtig gesichert, 3 Verstöße gegen die Sozialvorschriften und einen abgelaufenen TÜV stellten die Polizisten fest. Zwei Fahrer waren nicht angegurtet.

Ein 24-Jähriger hatte es offenbar eilig und überholte in Höhe der Abfahrt Schönbach einen vor ihm fahrenden Lkw verbotswidrig. Er fuhr über die dortige Sperrfläche und über eine durchgezogene Linie. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich den Polizisten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 24-jährigen Ehringshäuser. Ein Drogenvortest wies den Konsum von THC nach. Der junge Mann musste mit zur Polizeiwache. Dort folgte eine Blutentnahme. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Aßlar- Alkoholtest zeigt über zwei Promille

In der Wiesenstraße kontrollierten Wetzlarer Polizisten gestern Abend (14.03.2022), um 18:44 Uhr, einen Suzuki-Fahrer. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Test brachte es auf 2,18 Promille. Der 68-jährigen Fahrer musste mit zur Polizeistation. Dort entnahm ein Arzt dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Aßlar- Plane aufgeschlitzt

Unbekannte machten sich an einem Lkw auf dem Parkplatz "Lemper Berg" an der A45 in Fahrtrichtung Dortmund zu schaffen. Zwischen 18:00 Uhr am Montag (14.03.20222) und 04:20 Uhr heute Morgen (15.03.2022) schlitzten sie die Plane der DAF-Sattelzugmaschine auf, um einen Blick auf die Ladefläche werfen zu können. Vom Transportgut wurde nichts gestohlen. Der Schaden an der Plane wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Solms-Burgsolms: Sitze aus Golf ausgebaut

Der graue VW Golf stand zwischen Sonntag (13.03.2022) und Montag (14.03.2022) im "Solmser Gewerbepark" als Unbekannte die Seitenscheibe der Tür hinten links einschlugen und in das Auto griffen. Die Diebe öffneten den VW, bauten die vorderen Sitze, die Rückbank und die Frontscheinwerfer des GTI aus. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solmser Gewerbepark aufgefallen? Wer hat zwischen 17:00 Uhr und 08:30 Uhr etwas verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

