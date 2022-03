Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Eistüte umgetreten + Sattel entwendet + Vandalismus auf Feldweg + Zaun beschädigt + Außenspiegel abgetreten + Lackkratzer am Heck + Schäden am geparkten Golf

Dillenburg (ots)

Braunfels: Eistüte umgetreten

Eine über zwei Meter hohe Werbe-Eistüte aus Plastik vor einem Eiscafé am Marktplatz traten Unbekannte um und beschädigten sie dadurch. Der über 600 Euro hohe Schaden entstand am Freitagabend (11. März) gegen 22.15 Uhr. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Hinweise.

Driedorf- Münchhausen: Sattel entwendet

Aus einer Scheune in der Limburger Straße entwendete Unbekannte zwischen Donnerstag (10. März), 18 Uhr, und Samstag, 14.40 Uhr, einen Dressursattel im Wert von 500 Euro. Die Herborner Polizei (Telefonnummer 02772/ 470-50) bittet um Hinweise: wer hat im Tatzeitraum fremde Personen an der Scheune bemerkt? Wer hat Personen gesehen, die einen schwarzen Sattel einluden? Wem sind fremde Fahrzeuge an der Scheune aufgefallen?

Wetzlar- Nauborn: Vandalismus auf Feldweg

Herausgerissene Kabel an einer Straßenlaterne, ein abgerissener Mülleimer, ein zerstörter Koppelzaun und zerbrochene Glasflaschen sind die Bilanz einer Sachbeschädigung, die zwischen 17 Uhr am Freitag (11. März) und 8.30 Uhr am Samstag auf dem Feldweg in der Verlängerung der Theutbirgstraße geschah. Die für den insgesamt rund 600 Euro hohen Schaden Verantwortlichen sind der Polizei bislang nicht bekannt. Mitteilung zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: Zaun beschädigt

Mehrere Zaunelemente beschädigten Unbekannte zwischen Samstag (12. März), 16 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, am Parkplatz Bachweide. Die 150 Euro hohen Schäden entstanden vermutlich durch Eindrücken oder Umtreten des Zauns. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Dillenburg: Außenspiegel abgetreten

200 Euro hoch ist der Schaden, den Unbekannte an einem weißen VW Up verursachten, indem sie den Außenspiegel abtraten. Der VW stand auf einem Firmengelände in der Kasseler Straße, die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 13.30 Uhr am Samstag (12. März) und 10.30 Uhr am Sonntag. Die Dillenburger Polizei (Telefonnummer 02771/90-70) bittet um Zeugenhinweise.

Aßlar: Lackkratzer am Heck

Ein grauer Seat Cupra stand am Samstag (12. März) zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in der Straße Walbergraben auf dem Rewe-Parkplatz. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen den Seat und verursachte Kratzer im Heckbereich, deren Behebung etwa 1000 Euro kosten dürfte. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Solms-Niederbiel: Schäden am geparkten Golf

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Samstag (12. März) auf der Weingartenstraße Richtung Tannenweg und kollidierte dabei gegen 19.05 Uhr mit einem auf der rechten Seite geparkten VW. An dem silberfarbenen Golf entstand ein Schaden von 2000 Euro, der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell