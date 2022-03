POL-LDK: schwarzer Roller samt Helm gestohlen + Brand im Autohaus + Mit Messer zur Polizei + Schloss geknackt - Mountainbike weg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg- schwarzer Roller samt Helm gestohlen

Ein 67-Jährige parkte seinen Motorroller am Dienstagmorgen (08.03.2022) um 10:00 Uhr in der Fußgängerzone gegenüber des Telekom-Shop. Seinen Helm hängte er an den Roller. Der Roller-Fahrer ging in den Laden, um Guthaben für sein Handy zu kaufen. Diesen Moment nutze ein unbekannter Dieb und stahl den Roller samt Helm. Der Schaden wird mit 450 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer hat verdächtige Personen gegen 10:00 Uhr in der Hauptstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Dieb geben? Wer kann Angaben über den Verbleib des schwarzen Rollers vom Hersteller Montesa-Honda, mit dem Versicherungskennzeichen AHT368/2022, machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg- Brand im Autohaus

Heute Morgen (10.03.2022), gegen 08:10 Uhr, wurde ein Brand in einem Autohaus in der Straße "Am Rabenborn" gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus, brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Offenbar war das Feuer in einem Archivaum über der Werkstatt ausgebrochen. Die Feuerwehr musste Teile des Dachs öffnen, um an die Brandstelle zu gelangen. Im Einsatz waren Wehren aus Dillenburg, Haiger und Manderbach. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache haben Ermittler der Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen.

Dillenburg- Mit Messer zur Polizei

Weil er Beschuldigter in einem Strafverfahren ist, wurde ein 22-Jährige bei der Dillenburger Polizei vorgeladen, damit er sich zum Vorwurf der Anschuldigungen äußern konnte. Hintergrund war eine Anzeige wegen Bedrohung. Mehrfach hatte der aus Breitscheid stammende Mann Polizisten bei einem zurückliegenden Einsatz offensichtlich gedroht sie "abzustechen". Zu seinem Ladungstermin erschien der Mann dann am Mittwoch (09.03.2022), um 09:00 Uhr. Bei der Durchsuchung des Breitscheiders fanden die Beamten in einer Seitentasche am Hosenbein ein sogenanntes Einhandmesser, mit einer feststellbaren Klingenlänge von 10 cm. Das Mitführen eines solchen Klappmessers ist verboten. Die Ordnungshüter stellten das Messer sicher. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen eines Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Wetzlar- Schloss geknackt - Mountainbike weg

Ihr schwarzes Mountainbike kettete eine 51-jährige Wetzlarerin am Montag (07.03.2022), um 09:15 Uhr, vor dem Haupteingang des Forums an. Als sie gegen 09:45 Uhr zurückkehrte, war das Zündapp Blue 6.0 verschwunden. Offenbar nutze ein Unbekannter die Zeit, durchtrennte das Kettenschloss und flüchtete mit dem Fahrrad. Das Bike hat einen Wert von rund 450 Euro. Hinweise zu dem Dieb oder dem Verbleib des Fahrrads erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

