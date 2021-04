Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Montag, 19.04.2021

Goslar (ots)

Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 17.04.2021, gegen 06:40 Uhr wurde durch die Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Oberharz ein Pkw VW in der Erzstraße in 38678 Clausthal-Zellerfeld angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert.

Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer das Fahrzeug geführt hatte, obwohl er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Somit erwartet diesen Mann ein entsprechendes Strafverfahren. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Illegale Müllentsorgung

Am Sonntag, 18. April 2021, erhielten die Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Oberharz einen Einsatz zu dem Grundstück in der Altenauer Straße 18 in 38678 Clausthal-Zellerfeld. Hier hatten noch unbekannte Verursacher Müll in Form von Glasfaserwolle auf dem besagten Grundstück entsorgt. Die Polizei Oberharz bittet mögliche Zeugen dieses Vorfalls sich unter der Telefonnummer 05323-941100 zu melden.

i.A. Schulze, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell