POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Samstag, 17.04.21, 18:00- Sonntag 18.04.21 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Unfallgeschehen:

Am Freitagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Von- Garßen- Straße Ecke Astfelder Straße in Goslar. Dabei überquerte ein Pkw Citroen mit Braunschweiger Kennzeichen bei Gelblicht die Astfelder Straße. Hierdurch musste ein vorfahrtberechtigter Bus der Goslarer Stadt Gmbh, welcher aus Richtung von Von- Garßen- Str, kam, eine Gefahrenbremsung machen. Nach Befragung der Fahrgäste soll hierdurch eine ältere Dame (ebenfalls Fahrgast) zu Fall gekommen sein und habe sich am Knie verletzt. Mit Eintreffen der Polizei war die Dame, welche in Begleitung eines Hundes gewesen sein sollte, nicht mehr vor Ort. Aus diesem Grund bittet die Polizei Goslar die verletzte Dame und/ oder Personen die weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei in Goslar unter Tel.: 05321-339-215 zu melden.

i.A. Dankenbring, PHK

