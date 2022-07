Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht durch alkoholisierten LKW-Fahrer

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:10 Uhr verursachte ein 41-jähriger LKW-Fahrer in der Kleinniedesheimer Straße in Bobenheim-Roxheim einen Verkehrsunfall und flüchtete zunächst fußläufig von der Unfallstelle. Der Mann war beim Rangieren gegen einen geparkten Mercedes Citan gestoßen und hat diesen dabei erheblich beschädigt. Mehrere aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei Frankenthal. Der zwischenzeitlich zur Unfallstelle zurückgekehrte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort und konnte durch ein Streifenteam in der näheren Umgebung einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,39 Promille bestätigte. Außerdem wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An dem geparkten Mercedes Citan ist ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 5300 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell