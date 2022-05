POL-OG: Baden-Baden - Von Pkw erfasst

Au am Rhein (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am Dienstag ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer beim Überfahren einer roten Ampel in der Rheinstraße ertappt. Gegen 12:45 Uhr standen das Streifenfahrzeug und ein dahinter verkehrsbedingt haltender Lkw bei der Rotlicht anzeigenden Ampelanlage, als der Mann an den Fahrzeugen vorbeifuhr und den Ampelbereich überquerte. Ihn erwartet nun Post von der Bußgeldstelle. /ab ...

