POL-OG: Lahr, Dinglingen - Auto überschlagen

Lahr (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagabend zu einem verletzten Mercedes-Fahrer und einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro geführt. Kurz vor 20 Uhr fuhr ein 61-Jähriger auf der B3 von Lahr kommend in Richtung Kippenheim. Aus noch unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Hang hinunter. In der Folge überschlug sich der Wagen. Nach Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Bergung des Autos an der Unfallstelle. Der Mercedes kam an den Abschlepphaken. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

