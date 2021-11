Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kurze Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr übersah eine 34-jährige Frau in der Zuzenhäuser Straße einen zur Verkehrsberuhigung aufgestellten Blumenkübel. Die Frau gab im Verlauf der Unfallaufnahme gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass sie durch ihr 4-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im Fahrzeug befand, kurz abgelenkt wurde. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Blumenkübel, bei dem das Fahrzeug stark beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei 12.000 Euro. Das 4-jährige Kind wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Überprüfung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell