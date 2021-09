Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Kontrollen führen zu zwei Festnahmen

Konstanz (ots)

Innerhalb einer Stunde haben Beamte der Bundespolizei am Montagvormittag, den 27. September 2021, zwei Haftbefehle an Grenzübergängen zur Schweiz vollstreckt.

Ein Team der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) Bodensee, bestehend aus einem deutschen Bundespolizisten und einem Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung, konnte bei einer zielgerichteten Kontrolle eines Fernreisebusses aus Hamburg nach Mailand einen gesuchten Straftäter feststellen. Bei der Überprüfung des bulgarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Konstanz - Autobahn stellte die Streife einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen vorsätzlichen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Der 28 - Jährige wurde vergangenen Monat von einem Amtsgericht in Niedersachsen zu einer Geldstrafe verurteilt, welche er bislang nicht beglich. Nach Eröffnung des Haftbefehls bezahlte der Mann seine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 967,80 Euro.

Bereits eine Stunde später kontrollierten Beamte der Bundeszollverwaltung einen deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Emmishofer Tor bei der Einreise ins Bundesgebiet. Nach Feststellung der Fahndungsausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Augsburg zur Festnahme wurde zuständigkeitshalber die Bundespolizei informiert. Im Frühjahr 2016 wurde der 42 - Jährige wegen eines Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2878,50 Euro verurteilt. Die noch ausstehende Zahlung beglich auch er am gestrigen Tage.

Dadurch, dass die zwei Männer ihre geforderte Geldstrafe beglichen, konnten sie die drohenden Ersatzfreiheitstrafen abwenden und ihre Reise anschließend fortsetzen.

