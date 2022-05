Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall beim Wenden

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt mussten zwei PKW-Fahrer am Montag vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden, nachdem sie gegen 14:20 Uhr auf der Landesstraße 1187 in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Eine 57 Jahre alte Audi-Fahrerin war in Richtung Stuttgart unterwegs und stoppte an der Bushaltestelle "Schumisberg", um ihren PKW anschließend zu wenden. Als sie zum Wenden ansetzte und hierzu auf die L1187 einfuhr, übersah sie mutmaßlich einen von hinten kommenden 44 Jahre alten Mercedes-Fahrer und es kam zur Kollision. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 32.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

