Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Wuppertal - Oberbergischer Kreis - Illegaler Anbau von Cannabis - Mehrere Festnahmen und Durchsuchungen - 2.276 Pflanzen und 21 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Wuppertal - Oberbergischer Kreis - Illegaler Anbau von Cannabis - Mehrere Festnahmen und Durchsuchungen - 2.276 Pflanzen und 21 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt - Ermittlungen dauern an

Gemeinsame Pressemitteilung von ZeOS NRW und Polizei Düsseldorf

In einem Ermittlungsverfahren der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) durchsuchten gestern Abend (24. Oktober 2022) Beamtinnen und Beamte zehn Objekte in Wuppertal und in Hückeswagen sowie in Düsseldorf. Gegen einen 44-jährigen Hauptbeschuldigten mit nordmazedonischer Staatsangehörigkeit lag ein Haftbefehl vor, der in Wuppertal vollstreckt wurde. An dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten beteiligt. Im weiteren Verlauf wurden an mehreren Objekten Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

So entdeckten die Polizeikräfte in Wuppertal Barmen eine professionelle Plantage mit 1.160 erntereifen Pflanzen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in Wuppertal versuchten fünf Personen durch eine Dachluke auf ein Nachbardach zu flüchten. Alle Männer konnten festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Personalien der Verdächtigen und ihrer Tatbeteiligung dauern an.

Im Oberbergischen kamen in einem Objekt (Professionelle Plantage) 1.116 Pflanzen "ans Licht". Vor Ort konnte ein 18-jähriger Albaner festgenommen werden.

Bei einem festgenommenen 27-Jährigen mit albanischer Staatsangehörigkeit (Objekt Wuppertal) konnten an seiner Wohnanschrift Vakuumbeutel mit 21 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.

Die sieben Beschuldigten wurden festgenommen und sollen im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig.

Über diese Pressemitteilung hinausgehende Angaben werden derzeit nicht gemacht.

Nach vorläufigem Ergebnis der Ermittlungen entspricht der jährliche Stromverbrauch der beiden professionellen Plantagen dem von 300 Zweipersonenhaushalten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell