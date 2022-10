Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenbahnunfall in Benrath - Pkw kollidiert mit U 83 - Autofahrerin schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 24. Oktober 2022, 19:50 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug der U 83 wurde gestern Abend eine 68-jährige Fahrerin eines Toyota schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 68-jährige Frau aus Düsseldorf auf der Paulistraße in Richtung Hildener Straße unterwegs. Als sie die Kreuzung Paulistraße/Heubestraße überqueren wollte, bemerkte sie aus bislang ungeklärter Ursache eine von links kommende U 83 in Fahrtrichtung Gerresheim zu spät. Der 43 Jahre alte Straßenbahnführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Pkw-Fahrerin wurde eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Pkw und brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell