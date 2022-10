Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Garath - Zwei Pkw prallen zusammen - 46-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 22. Oktober 2022, 14:30 Uhr

Durch den Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Garath wurde gestern Nachmittag eine 46-jährige Pkw-Fahrerin so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 46-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Nissan auf der Rostocker Straße aus Fahrtrichtung Josef-Maria-Olbrich-Straße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. Zwischen der Koblenzer Straße und der Frankfurter Straße bremste sie ab. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 59 Jahre alter Mann offenbar zu spät und prallte mit seinem Citroen in das Heck des Nissan. Dabei wurde die 46-Jährige so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der 59-Jährige aus Düsseldorf blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell