Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Unklares Unfallgeschehen - Mann schwer verletzt aufgefunden - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 18. Oktober 2022, 05:30 bis 06:00 Uhr

Völlig unklar sind die Umstände eines mutmaßlichen Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Stadtmitte. Ein Mann war schwer verletzt auf der Straße aufgefunden worden. Da er sich selbst an nichts erinnern kann, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 60-Jährige am frühen Dienstagmorgen seine Wohnung verlassen, um mit der Straßenbahn der Linie 707 zu seiner Arbeitsstelle in einem Discounter an der Straße Am Wehrhahn zu fahren. Gegen 06:00 Uhr wurde der Mann dann schwer verletzt auf der Straße in der Nähe der Haltestelle Jacobistraße aufgefunden und in eine Klinik gebracht. Die Polizei wurde erst am Folgetag eingeschaltet. Er selbst kann keinerlei Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen machen. Bisherige Ermittlungen haben die relevante Zeit auf 05:30 bis 06:00 Uhr sowie die Unfallörtlichkeit auf den Kreuzungsbereich Am Wehrhahn/Tonhallenstraße eingrenzen können.

Fahrgäste der Linie 707, aber auch Fußgänger im Bereich Am Wehrhahn/Tonhallenstraße werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei unter Telefon 0211-8700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell