POL-MR: Mülltonnenbrand im Bachacker + Lebensmittelautomaten aufgebrochen + ...und wieder Alkohol- oder Drogenkonsum bei Fahrern + Auffahrunfall auf der Südspange nach Bremsmanöver wegen Radfahrer

Amöneburg - Mülltonnenbrand im Bachacker

In der Nacht zum Freitag, 19. November, gegen 02.20 Uhr, waren Polizei und Feuerwehr wegen eines Feuers in der Straße Bachacker im Einsatz. Nach den ersten Ermittlungen brannten zwei Mülltonnen komplett nieder. Die Abfallbehälter standen vor einem Holzschuppen unmittelbar neben der Garage eines dreigeschossigen Hauses. Das Feuer griff auf den Holzschuppen und auf das Dach der Garage über. Eine weitere Ausbreitung auf das Haus konnte die Feuerwehr verhindern. Nachbarn waren durch Knistergeräusche wach geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Durch den Brand entstand am Dach der Garage und an dem darinstehenden Auto weiterer Sachschaden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden fünfstellig sein. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache steht nicht fest, jedoch ergaben die ersten Ermittlungen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Heskem - Lebensmittelautomaten aufgebrochen - Hoher Schaden - Wenig Beute

Insgesamt waren drei Lebensmittelautomaten auf einem Anwesen im Möllner Weg Ziel von einem oder mehreren Automatenaufbrechern. Zwei Automaten wurden brachial geöffnet, der dritte durch den Versuch beschädigt. Aus den beiden offenen Geräten stahlen der oder die Täter das Münz- und Scheingeld in Höhe von etwas über 600 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 4000 Euro. Die Lebensmittel, Eier, Wurst und Milch, blieben unberührt. Wer hat zur Tatzeit von Mittwoch auf Donnerstag, 18. November, zwischen 21 und 08 Uhr, im Möllner Weg verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - ...und wieder Alkohol- oder Drogenkonsum bei Fahrern

Die Polizei musste auch am Donnerstag, 18. November, wieder Weiterfahrten unterbinden und Blutproben veranlassen. Um 13.20 Uhr reagierte ein Drogentest bei einem 32 Jahre alten Autofahrer positiv auf Amphetamine. Die allgemeine Verkehrskontrolle war in der Universitätsstraße. Damit der Mann nach der Blutprobe nicht Weiterfahren konnte, stellte die Polizei den Fahrzeugschlüssel sicher. Um 16.40 Uhr traf es einen 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Das Fahrzeug fiel einer Streife an der Kreuzung Cappeler Straße Beltershäuser auf, weil kein Versicherungskennzeichen vorhanden war. Es stellte sich heraus, dass für den Scooter tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand. Außerdem stand der 19-jährige Benutzer unter dem Einfluss berauschender Mittel, laut Drogentest unter THC. Und dann war da noch ein 56 Jahre alter Autofahrer. Sein Auto fiel in der Nacht zum Freitag, 19. November, um 00.45 Uhr, einer Streife der Polizei Stadtallendorf im Kreisverkehr vor Kirchhain wegen der "Ehrenrunde mit überhöhter Geschwindigkeit" auf. Erst versuchte der Mann, sich der bevorstehenden Kontrolle zu entziehen, dann entschied er sich aber anders und hielt an. Er stieg aus und äußerte sofort und in aggressiver Weise, dass man ihn nun erwischt hätte und er keinen Führerschein hat. Tatsächlich stand er auch noch unter Alkoholeinfluss. Der Alkotest des Mannes zeigte 1,51 Promille.

Marburg - Auffahrunfall auf der Südspange nach Bremsmanöver wegen Radfahrer

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 18. November, gegen 14.45 Uhr, auf der Südspange kurz vor der Auffahrt zur Stadtautobahn nach Kassel ereignete. Von Cappel kommend, fuhr eine 50 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem grauen Seat Ateca auf den vorausfahrenden silbernen Audi A 3 auf. Der Audifahrer hatte nach bisherigen Aussagen plötzlich und stark bremsen müssen, um einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden und plötzlich vom Radweg auf die Straße fahrenden Kind zu verhindern. Dieses Kind und ein weiteres fuhren mit ihren Rädern von der Gisselberger Straße kommend über den Rad-/Gehweg Richtung Cappel. Nach dem Passieren der Autobahnzufahrt fuhr eines der Kinder plötzlich auf die Straße und löste damit das Bremsmanöver aus. Tatsächlich konnte der 27 Jahre alte Audifahrer die Kollision mit dem Radfahrer verhindern. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand jeweils ein relativ geringer Schaden. Zwar konnte der Audifahrer noch eines der beiden wegfahrenden Kinder einholen, jedoch war das nicht das Kind, welches auf die Straße gefahren war. Bislang ließ sich das andere Kind noch nicht identifizieren. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zu den jeweiligen Fahrverhalten machen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des gesuchten vielleicht 13 oder 14 Jahre alten Radfahrers beitragen könnten? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

