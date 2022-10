POL-BI: Fahrraddieb geht in Haft

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Zeugen haben der Polizei am frühen Sonntagmorgen, 02.10.2022, einen BMW-Fahrer gemeldet, der im Bereich der Innenstadt in Schlangenlinien unterwegs war und mehrfach gegen den Bordstein geraten war. Zwei Bielefelder bemerkten gegen 04:30 Uhr einen Mann, der an der Stadtheider Straße stark schwankend unterwegs war und sich in einen BMW setzte. Weil er nach wenigen Minuten ...

