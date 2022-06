POL-PPTR: Schwerpunktkontrolle Tuning und Posing der Trierer Polizei

Trier (ots) - Bereits am 24. Mai verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Paulinstraße 98. Dabei nutzten sie die Abwesenheit der Mieter aus und hebelten in der Zeit zwischen 8 und 19:30 Uhr die Wohnungstür in 2. Obergeschoss des Hauses gewaltsam auf. Unter anderem entwendeten die Diebe eine hochwertige Querflöte der Marke Sankyo. Die Kriminalpolizei Trier hat die ...

