Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Prävention für mehr Einbruchschutz im Bereich Saarburg

Saarburg/Region

Am kommenden Donnerstag, den 2. Juni 2022, werden Polizistinnen und Polizisten aus dem Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Trier in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr unter anderem in den Ortschaften Mannebach, Wincheringen und Palzem verstärkt Fußstreife in Wohngebieten gehen.

Ziel ist es, die Einwohner zum Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren, da in den vergangenen Tagen vermehrt Einbrüche in der Region zu verzeichnen waren.

Dazu werden die Beamtinnen und Beamten durch die Straßen gehen und Bürger ansprechen, an Haustüren klingeln und so den direkten Kontakt mit Bürgern suchen. Neben Informationen zu den stattgefundenen Einbrüchen und zu Sicherungsmaßnahmen, wollen sie auf das kostenlose Beratungsangebot der Polizei zum Einbruchschutz hinweisen sowie Zeugen und Hinweise zu bereits geschehenen Taten gewinnen.

"Wundern Sie sich nicht, wenn Sie einen Zettel an Ihrer Haustür finden. Wo uns auffällt, dass Häuser Einbruchmöglichkeiten in Form von offenen Türen oder Fenstern bieten und die Bewohner abwesend sind, bringen wir Klebezettel mit Präventivhinweisen an der Haustür an", sagt der Einsatzverantwortliche der polizeilichen Beratungsstelle, Polizeihauptkommissar Michael Lui.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei grundsätzlich darauf hin, Fenster und Türen immer, auch bei nur kurzzeitiger Abwesenheit, zu schließen und Türen zu verriegeln, sie nicht nur ins Schloss fallen zu lassen. Bei längerer Abwesenheit empfiehlt es sich, Bekannte oder Nachbarn um Leerung des Briefkastens und Versorgen der Pflanzen zu bitten, damit das Anwesen nicht verlassen aussieht. Auch Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung helfen beim Schutz des Anwesens. Bitten Sie Ihre Nachbarn, während Ihrer Abwesenheit aufmerksam zu sein und achten Sie im Gegenzug auf die Häuser ihrer Nachbarn.

Weitere Tipps finden Sie auf der Seite www.einbruchschutz-rlp.de

