POL-PPTR: Einbruchsserie an Saar und Obermosel - Polizei verstärkt Präsenz und setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Saarburg/Region (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, dem 26. Mai, brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Wohngebäude in Saarburg, Mannebach, Wincheringen und Palzem ein. [Siehe Pressemeldung vom 26. Mai: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5232384]

Die Polizei sucht im Rahmen der laufenden Ermittlungen weiterhin nach Zeugen, die in der Tatnacht oder aber auch im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Tatverdächtigen vermutlich mit einem weißen Ford Ranger Pickup unterwegs sind.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier oder unter 06581/91550 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis oder jede verdächtige Wahrnehmung kann hilfreich sein.

Die Täter verschafften sich in den bislang bekannten Fällen mit brachialer Gewalt und teils, trotz der Anwesenheit der Bewohner, Zugang zu den Gebäuden. In den Fällen, in denen es zu einem Kontakt zwischen den Tätern und Bewohnern kam, ergriffen die Unbekannten unmittelbar die Flucht.

Wie die eingeleiteten Ermittlungen zeigen, ereigneten sich Einbrüche mit gleichem Vorgehen auch im angrenzenden Saarland und in Luxemburg. Die jeweiligen Polizeibehörden stehen in einem engen Austausch, da ein Tatzusammenhang derzeit nicht auszuschließen ist.

Neben den mit Hochdruck laufenden Ermittlungen wird die Polizei ihre offensive Präsenz in der Grenzregion und im erweiterten Umfeld, in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, der Polizei des Saarlandes und der Police Luxemburg, in den kommenden Nächten signifikant erhöhen und für die Bevölkerung sichtbar und ansprechbar sein.

Ihre Polizei möchte Ihnen darüber hinaus folgende Verhaltenshinweise geben:

Sollten Sie einen Einbruch in der Nachbarschaft oder in ihrem Haus bemerken, suchen Sie auf keinen Fall die Konfrontation mit den Tätern und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Setzten sie unmittelbar einen Notruf über die Notrufnummer 110 ab.

Merken Sie sich äußerliche Merkmale der Täter, die Fluchtrichtung und das Fahrzeug sowie das Kennzeichen.

Verschließen Sie Außentüren und schließen Sie Rollläden nicht nur bei längerer Abwesenheit, sondern auch insbesondere zur Nachtzeit.

Suchen Sie Kontakt zu ihren Nachbarn und achten Sie gegenseitig auf sich und auf ihre Anwesen.

Achten Sie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge. Sprechen Sie suchende Ortsfremde an, bieten Sie Ihre Hilfe an oder melden Sie diese im Zweifel der Polizei per Notruf 110.

