POL-BI: Zeugen verfolgen betrunkenen Autofahrer

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sieker - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 78-jährigen Mongi N., der sich zuletzt am Freitagmittag, 30.09.2022, im Bereich Lipper Hellweg und Lonnerbachstraße in Sieker aufhielt. Der ältere Herr lebt im Kreis Gütersloh und ist aufgrund einer Demenzerkrankung orientierungslos. Er hielt sich erst seit kurzem in Bielefeld auf - besitzt ...

