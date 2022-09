Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bei Verkehrskontrolle Cannabis aufgefunden

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann aus Hamm in seinem Auto in Arnsberg kontrolliert. Während des Gespräches mit dem Mann konnten die Polizisten deutlich Cannabisgeruch aus dem Innenraum des Autos wahrnehmen. Die Beamten fanden in einer Tasche eine geringe Menge an Drogen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitz und wegen Fahren unter Einfluss von Drogen.

