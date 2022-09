Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher waren in der Fußgängerzone unterwegs

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in zwei Geschäfte in der Ruhrstraße ein. Sie hebelten die Tür zu einem Blumenladen auf und durchsuchten den Verkaufsraum und die Personalräume. Im Verkaufsraum versuchten die Einbrecher eine Kasse aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Im selben Gebäude brachen die Täter in eine Gastwirtschaft ein und entwendeten Bargeld. Vermutlich im selben Tatzeitraum wurde versucht, in ein anderes Geschäft im selben Haus einzubrechen. Die unbekannten Einbrecher konnten jedoch die Tür nicht öffnen und ließen von ihrem Vorhaben ab. Ein paar Häuser weiter versuchten die Einbrecher, die Glasschiebetür eines Imbisses gewaltsam zu öffnen. Dieses misslang jedoch. In der Nacht brachen unbekannte Täter in eine Eisdiele auf dem Kaiser-Otto-Platz ein und entwendeten Bargeld. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei allen Einbrüchen um eine Tat-Serie handelt und dieselben Täter dafür verantwortlich sind. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell