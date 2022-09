POL-HSK: Unfall im Bike-Park

Meschede (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf der Bahnhofstraße im Bereich des OBI in Freienohl zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann aus Marl mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Meschede. Im Bereich der Parkplatzausfahrt stieß er mit einem Auto zusammen, welches gerade nach rechts in die Bahnhofstraße in Richtung Meschede abbog. Der Audi setzte nach dem Zusammenprall zurück, fuhr in Richtung LIDL-Parkplatz und flüchtete ...

mehr