Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Meschede (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Bahnhofstraße im Bereich des OBI in Freienohl zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann aus Marl mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Meschede. Im Bereich der Parkplatzausfahrt stieß er mit einem Auto zusammen, welches gerade nach rechts in die Bahnhofstraße in Richtung Meschede abbog. Der Audi setzte nach dem Zusammenprall zurück, fuhr in Richtung LIDL-Parkplatz und flüchtete anschließend von dort in Richtung Meschede. Gesucht werden Zeugen die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und Fahrer machen können. Der Audi soll ein dunkelblauer Audi Avant gewesen sein. Außerdem wurden das Kennzeichenfragment OE-BG abgelesen. Am Steuer soll ein circa 30 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren und südländischem Aussehen gesessen haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell