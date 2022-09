Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Feuerwehr löscht kleinere Wald- und Böschungsbrände

Hochsauerlandkreis (ots)

Hallenberg, Meschede, Arnsberg

Insgesamt viermal musste die Feuerwehr im Hochsauerlandkreis gestern zu kleineren Waldbränden ausrücken. In Hallenberg brannten an der L717 insgesamt 200qm Böschung. In Meschede in der Waldstraße brannten 100qm Brachfläche, auf der vorher Fichten standen. In Neheim brannte es gleich zweimal: Im Waldgebiet "Zu den drei Bänken" brannten 100qm Wald. "Am Wiedenberg" gerieten ca. 150qm Wald in Brand. Die Feuerwehr konnte alle vier Brände löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei allen Bränden ist die Brandursache noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

